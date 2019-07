Tuttosport | Per James Rodriguez potrebbero esserci novità a fine mese

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) C’e ancora da attendere per, secondo l’edizione odierna di, il colombiano si sta godendo le meritate vacanze dopo l’ennesima fatica della Copa America. Proprio per questo, nonostante l’ansia dei tifosi del Napoli che vorrebbero vederlo già in ritiro con la squadra a Dimaro, per chiudere l’affare ci potrebbe volere del tempo. “«Ho 20 giorni per pensarci e poi dipende dal Real», ha detto il colombiano prima delle vacanze post Coppa America. Per ora le due società restano sulle loro posizioni e non si spostano dalle stesse: il Napoli chiede il calciatore in prestito oneroso per un anno, con diritto di riscatto del cartellino, mentre il Real vuole cominciare a rientrare dei 330 milioni spesi finora sul mercato, cedendoper quasi 50 milioni, oppure con un prestito e l’obbligo di riscattarlo nel 2020” L'articolo: ...

