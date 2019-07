Torino | bimbo dorme sulle strisce | Minori sono abbandonati

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Giorgia Baroncini Un residente della zona ha scattato una foto a un bambino sdraiato sulla strada. La denuncia: "È il figlio di una delle famiglie di rom che vivono nel campo qui vicino" È stato immortalato mentre era distesopedonali in corso Cosenza a. Forse stavando o forse giocava da solo. Dopo un po' si è rialzato e come se niente fosse è andato via. Protagonista della strana vicenda è il bambino di una delle famiglie di rom che si è insediata in corso Cosenza e usa il vicino giardinetto Ferruccio Novo come un'area privata, lavandosi nelle fontane. Secondo quanto riporta Repubblica, come questoce nemolti altri. Vivono tutti nelle roulette e durante il giorno vagano da soli. Tanto che una coppia è stata persione denunciata per abbandono di minore a causa delle condizioni crescevano il loro bambino. "Campi Rom, degrado, abbandono. I ...

repubblica : Torino, il bimbo dorme sulle strisce pedonali: 'Piccoli lasciati all'abbandono' - JessyRelly : RT @manufalcetti: Torino, il bimbo dorme sulle strisce pedonali: 'Piccoli lasciati all'abbandono' - rubenslulli : RT @manufalcetti: Torino, il bimbo dorme sulle strisce pedonali: 'Piccoli lasciati all'abbandono' -