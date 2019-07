huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Questa settimana sono morti solo 5 bambini sotto i cinque anni a causadiarrea. È andata meglio dei mesi scorsi. Quando morivano per patologie curabili anche più di 100 persone al mese.Il campo di Al Hol è diventato in pochi mesi l’in terra e tra fine 2018 ed inizio 2019, sono arrivate 64mila persone. Il campo ne ospitava solo 9.000.Era stato allestito a fine 2016 per accogliere gli iracheni in fuga da Mosul. La Mezza Luna Rossa Curda con Un Ponte Per… misero a disposizione delle ambulanze per accoglierli e portarli al campo. E lì furono creati velocemente 4 Centri di salute di base, un’unità per i parti naturali e un sistema di ambulanze che potesse portare i pazienti più gravi al vicino ospedalecittà di Hassake.Poi durante il 2017 al campo sono arrivati ini in fuga dalla battaglia di Raqqa. ...

elena51847647 : RT @HuffPostItalia: Oltre l'inferno, i rifugiati dimenticati della Siria - raisat73 : RT @HuffPostItalia: Oltre l'inferno, i rifugiati dimenticati della Siria - DelCittadino : RT @HuffPostItalia: Oltre l'inferno, i rifugiati dimenticati della Siria -