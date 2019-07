Motori – Nuova Honda e | efficienza e prestazioni per una guida perfetta in città GALLERY

Motori – Nuova McLaren GT : un vento inglese scompiglia il Parco del Valentino [GALLERY] : McLaren presenta in anteprima nazionale, alla quinta edizione del Salone dell’Automobile di Torino – Parco del Valentino, la sua Nuova Gran Turismo L’innovazione delle supercar britanniche a diretto contatto con la passione italiana per l’automobile grazie all’elegante quanto Nuova ed esclusiva McLaren GT di McLaren automotive, protagonista dal 19 al 23 giugno per la sua anteprima nazionale a Torino. La Nuova gran ...

Motori – Nuova Peugeot 508 Fastback : l’ammiraglia francese ha carattere da vendere [GALLERY] : Finalmente vede la luce la tanto attesa Nuova Peugeot 508 Fastback, l’ammiraglia francese con vocazioni da coupé Nuova Peugeot 508 è un’automobile dalla forte personalità, un’auto che si fa notare per le sue linee tese, atletiche e filanti; il lavoro dei designer Peugeot è evidente e l’obiettivo era proporre qualcosa di veramente nuovo nel panorama delle ammiraglie. Lo stile, quello di una filante Fastback con vocazione da coupé, è ...

Motori – Audi A4 : si aprono gli ordini per la nuova generazione anche in Italia [PREZZI e FOTO] : Al via la prevendita in Italia per il modello icona del Brand dei quattro anelli: la nuova Audi A4 è ancora più tecnologica e dinamica Al via la prevendita in Italia di nuova Audi A4, modello icona del Brand dei quattro anelli. Ancora più tecnologica e dinamica, la berlina e Avant di Ingolstadt assimila il rinnovato linguaggio stilistico del Marchio. L’inedita piattaforma modulare d’infotainment MIB 3 e l’ampio display MMI touch portano in ...

Motori – Nuova Toyota GR Supra : il ritorno della leggenda [FOTO e PREZZO] : Attesa finita per la Nuova Toyota GR Supra, la quinta generazione della leggendaria sportiva di Toyota nonché il primo modello GR sviluppato dalla Toyota GAZOO Racing Torna dopo 17 anni di distanza dal termine della produzione, una delle vetture più iconiche di Toyota, la Toyota GR Supra, concepita per incarnare la vera essenza di una vettura sportiva, senza compromessi in termini di piacere e divertimento alla guida. Il progetto è stato ...

Motori – Nuova Lexus UX Hybrid sarà presente al Salone dell’Auto del Parco Valentino [GALLERY] : Lexus partecipa alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino presentando in esposizione la novità dell’anno, il nuovo SUV compatto UX Hybrid “Il Salone dell’Auto di Torino rappresenta un evento di grande visibilità e un’ottima vetrina per presentare e far provare al grande pubblico, il nuovo UX Hybrid. Un SUV compatto dotata della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Lexus e caratterizzato da un ...

Motori – Nuova Renault Zoe : più performante più potente e con autonomia aumentata [GALLERY] : Nuova Renault Zoe è più performante che mai, maggiore autonomia e potenza, design deciso ed equipaggiamenti high-tech per una mobilità 100% elettrica Nuova ZOE è più performante che mai, soprattutto grazie alla maggiore autonomia e potenza. Il design deciso le conferisce più carattere. Offre equipaggiamenti high-tech per il comfort di guida e di vita a bordo. Il piacere di guida al 100% elettrica assume una Nuova dimensione! Il lancio ...

Motori – Nuova BMW X3 Special Edition in anteprima mondiale al BMW HERO Bike Festival [GALLERY] : La Nuova BMW X3 Special Edition in collaborazione con Specialized viene presentata in anteprima durante il BMW HERO Bike Festival BMW è presente in qualità di Presenting Partner alla HERO, la maratona di mountain Bike più dura e spettacolare del mondo, che si svolge dal 13 al 16 giugno 2019 a Selva di Val Gardena, nella splendida cornice delle Dolomiti Patrimonio mondiale dell’Unesco. BMW rinnova il proprio supporto alla gara di mountain ...

Motori – Aston Martin entra nel WEC con la nuova Valkyrie Hypercar : Aston Martin annuncia che schiererà almeno due Valkyrie Hypercar per competere nella stagione FIA ??World Endurance Championship 2020/21 In seguito alla decisione annunciata Dall’Automobile Club de l’Ouest di aprire le porte della endurance di Le Mans alle Hypercar, l’Aston Martin è lieta di annunciare che schiererà almeno due Valkyrie Hypercar, appositamente sviluppate per competere nella stagione FIA ??WEC ...

Motori – Nuova Ducati Streetfighter V4 - dalle corse alla strada il passo sarà brevissimo [GALLERY] : Ducati ufficializza l’arrivo nel 2020 dello Streetfighter V4, il tracciato della pikes peak international hill climb 2019 sarà il banco di prova della Nuova maxi naked di Borgo Panigale Ducati si sta preparando per la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb; in questa edizione, che prenderà il via il prossimo 30 giugno, Carlin Dunne affronterà la cronoscalata più famosa del mondo in sella al prototipo dello Streetfighter ...

Motori – Volkswagen Nuova Touareg V8 TDI - massiccia ed impressionante con numeri da supercar [PREZZO e FOTO] : Si aprono gli ordini della Nuova Volkswagen Touareg V8 TDI, le sue carte migliori? Prestazioni da supercar ed interni lussuosissimi In Italia sono aperti gli ordini del modello più potente dell’attuale gamma Volkswagen: la Nuova Touareg V8 TDI. Con 421Cv, è uno dei più prestanti SUV a gasolio sul mercato. Il suo otto cilindri da 4 litri ha una coppia massima di 900 Nm, un valore da supercar. Che si tratti di asfalto o fuoristrada, il suo ...

Motori – Nuova Opel Corsa-e l’elettrica tedesca divertente ed ecologica …ma è davvero abbordabile? [PREZZO e FOTO] : Opel Corsa-e: la piccola elettrica tedesca briosa e divertente con oltre 300km di autonomia viene offerta ad un prezzo lancio di 29.900 euro Un entusiasta Michael Lohscheller, CEO Opel ha rilasciato una sua personalissima dichiarazione, dicendo: “Oggi è un giorno speciale per Opel. Opel diventa elettrica. Da oggi è possibile ordinare Corsa-e e Grandland Hybrid. Ed è solo il primo passo. Entro il 2024 renderemo elettrica tutta la ...

Motori – Nuova BMW Serie3 Touring - ecco le prime immagini [GALLERY] : Nuova Bmw Serie3 Touring, le prime immagini della bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la sua Serie3 Berlina, ma ancora non ha presentato la versione Touring, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse le immagini che ritraevano, come di prassi, ...

Motori – Nuova Bentley Flying Spur - un vero Yacht su quattro ruote [FOTO e PREZZO] : Nuova Bentley Flying Spur un concentrato di lusso in 5,30 metri, spinto da un poderoso motore biturbo da 635 Cavalli di potenza Bentley descrive la Nuova Flying Spur come una vettura “totalmente Nuova“, anche se a noi ricorda moltissimo il modello che sostituisce, questo modello è stato sviluppato da zero, più lungo della precedente versione, è arrivata ai 5,30 metri, migliorando ulteriormente abitabilità e percezione del ...