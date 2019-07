Litigano e si accoltellano a vicenda finiscono in ospedale due uomini a Pescara

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 luglio 2019)- Una lite per futili motivi tra due, un 26enne del Mali e un 46enne di Francavilla al Mare, ha fatto sfiorare la tragedia nella serata di ieri in piazza Santa Caterina a, i due, frequentatori abituali della zona, avrebbero iniziato a discutere nel giardinetto presente nella piazza, ma la discussione è subito degenerata in violento litigio che ha portato i due ad accoltellarsi a. I due feriti, soccorsi dai sanitari del 118 accorsi con due ambulanze, sono stati poi trasportati all’civile. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno raccolto le prime testimonianze. Ad avere la peggio è stato il 26enne che avrebbe riportato lesioni importanti che hanno necessitato di intervento chirurgico all’addome, mentre l'altro avrebbe riportato ferite meno gravi all’avambraccio e alla mandibola. Sul posto ...