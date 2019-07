Hyperloop potrebbe arrivare in Italia

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) Una presentazione diTT in Spagna (foto: CRISTINA QUICLER/AFP/Getty Images) Per andare da Roma a Milano oggi si impiega, in media, un’ora e dieci minuti in aereo o due ore e mezza in treno. In futuro,ro bastare 9 minuti. Tra qualche annoinfattianche inil treno a levitazione magnetica, capace di sfrecciare a una velocità superiore ai 1.200 km/h. “Entro fine 2019 insieme alle Regioni interessate contiamo di annunciare due progetti di fattibilità per il nostro sistema di trasporto in”, ha detto Gabriele ‘Bibop’ Gresta, fondatore dellaTransportation Technologies, la startup nata per realizzare il progetto lanciato nel 2013 da Elon Musk. I contorni del progetto sono ancora poco chiari: le due trattene dovrebbero essere lunghe circa 150 km l’una ma non si sa dove verrebbero costruite. Lo scorso ...

