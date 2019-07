Abatantuono al Corsera | «Oramai è il calcio dei bilanci | manca solo il commercialista

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Lunga intervista a Diegosul Corriere della Sera, il punto sono le dichiarazioni dell’attore rilasciate sul Milan “Ho deciso che tifo Atalanta. Il Milan vive per gli investimenti e non per i tifosi” Ilparte proprio da questo e cerca di capire se sia stata una provocazione «Non mi piace dire “è una provocazione”, è und’angolo con cui si salvano quelli che si pentono di aver detto qualcosa. Mi hanno telefonato, ho detto quello che penso. Anche se due cose non si cambiano: i figli e la squadra dichiarisce il suo pensiero sul Milan e su cosa rappresenta una squadra diper i tifosi «Il cuore è milanista, ma tutto nasce da lì, dal cuore. Ilè fatto di tifosi, persone oneste che pagano il biglietto». Il rapporto tra il presidente e i tifosi è un tema più che caldo nel campionato italiano, l’annosa questione se un ...

