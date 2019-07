Vip in costume, l'estate è… sexy e bollente

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’è entrata ufficialmente nel vivo e, in un weekend dalle temperature roventi, le star non hanno perso occasione per mettere in mostra i loro corpi abbronzati.Alessia Marcuzzi supera la provaa pieni voti e Cecilia Rodriguez in piscina sfoggia un lato B da 10 e lode. Maddalena Corvaglia, più atletica che mai, fa acrobazie sul trampolino, mentre Taylor Mega si rilassa sdraiata al sole in Senza veli.Martina Colombari è bellissima mentre emerge dalle acque, con un bikini rosso che valorizza i suoi addominali scolpiti. Dalle splendide acque della Sardegna, Giorgia Palmas manda cartoline paradisiache ai suoi follwer e a Filippo Magnini, lontano per impegni di lavoro. Anna Tatangelo sfoggia curve perette, e Antonella Mosetti non è certo da meno… guardale tutte nella gallery.