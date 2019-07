Torneo di Wimbledon 2019 | date | tabellone e programma in tv

Al via Wimbledon : tutto il Torneo in diretta esclusiva su Sky : Manca ormai pochissimo per la partenza del torneo di tennis su erba più atteso, prestigioso e importante al mondo: Wimbledon, giunto alla 133^edizione. Il terzo Slam della stagione si giocherà, come di consueto, sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra da lunedì 1° a domenica 14 luglio. Sky Sport sarà in […] L'articolo Al via Wimbledon: tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Sky Sport - il Torneo di Wimbledon 2019 dal 1° al 14 luglio : la programmazione : A partire dal 1° luglio 2019, fino al prossimo 14 luglio, sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, si svolgerà la 133° edizione dei The Championship, il Torneo di Wimbledon di Tennis, valido come terzo Slam della stagione e uno degli eventi Sportivi più attesi, ogni estate.Sky Sport si occuperà della copertura dell'evento con 6 canali, dal canale 251 al canale 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione in ...

Wimbledon 2019 : dopo il 102° Torneo ATP vinto a Halle Roger Federer va a caccia del suo nono trionfo ai Championships : Sta per arrivare il momento preferito della stagione di Roger Federer: il torneo di Wimbledon. Il 37enne fuoriclasse svizzero di Basilea è reduce dal suo decimo trionfo nell’ATP di Halle battendo in finale il belga David Goffin, suo diciannovesimo trofeo in assoluto conquistato sull’erba, il suo 102° nel circuito maggiore maschile, e da lunedì andrà a caccia del suo nono titolo ai Championships dopo quelli del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, ...

Tennis : Marcos Baghdatis giocherà a Wimbledon il suo ultimo Torneo. Concessa una wild card al cipriota : La corsa di Marcos Baghdatis nel Tennis si conclude a Wimbledon. Gli organizzatori del terzo Slam dell’anno hanno deciso di concedere una wild card al Tennista cipriota per quello che sarà il suo ultimo torneo a livello professionistico, come da egli stesso annunciato sui propri social. Il nome di Baghdatis è associato a una carriera che, soprattutto nella sua fase iniziale, è stata di primissimo livello: nel 2006 l’allora ventenne ...