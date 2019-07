Sony | Nintendo e Microsoft saranno al Pride Parade 2019

Sony - Microsoft e Nintendo si uniscono contro le tariffe di Trump sulle importazioni cinesi : Sony, Microsoft e Nintendo hanno fatto fronte unico davanti ad un nemico comune, riporta Thesixthaxis.Come possiamo vedere infatti, davanti ai dazi sulle importazioni dalla Cina imposti da Trump, i tre colossi del videogioco si sono uniti per combatterli. Modificare una catena di fornitori tanto sviluppata in Cina in così tanti anni di investimenti sarebbe infatti un danno economico ingente, senza contare le interruzioni alla catena stessa per ...

Xbox nella top 100 dei brand di maggior valore - Sony e Nintendo fuori dalla classifica : Spunta online l'annuale classifica di brandZ pubblicata dal Financial Times e, tra i 100 brand di maggior valore, troviamo a sorpresa Xbox alla posizione numero 87.nella classifica stilata dall'ente che raccoglie i dati sul valore dei vari marchi in tutto il mondo, vediamo al primo posto Amazon, in seconda posizione Apple e in terza Google.Microsoft compare in quarta posizione, mentre il primo marchio legato ai videogiochi è proprio quello di ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...