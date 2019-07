Sicilia | allo Zingaro anche una riserva marina | la proposta del M5S alla Camera

Sicilia - incendio a Capo Gallo : sul posto vigili del fuoco e forestale : In fiamme la riserva di Capo Gallo a Palermo: l’incendio si è propagato in una zona boschiva impervia, senza costituire una minaccia per persone e case. Una densa colonna di fumo si alza dal monte: sul posto vigili del fuoco, Corpo forestale e un canadair. L'articolo Sicilia, incendio a Capo Gallo: sul posto vigili del fuoco e forestale sembra essere il primo su Meteo Web.

Casa : alla Sicilia oltre 22mln di fondi ex Gescal - Sunia 'tutti per alloggi a canone sostenibile' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Utilizzare i fondi ex Gescal per la realizzazione di alloggi in affitto a canone sostenibile. E' la richiesta avanzata dal Sunia Sicilia, in linea con il sindacato nazionale, dopo l'assegnazione all'isola di 22.646 milioni di fondi residui ex Gescal, su una somma compl

Sicilia : tagli pensioni Ars - Cancelleri - 'senza M5S si sarebbero presi tutto il malloppo' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Grande giornata ieri. Abbiamo tagliato le pensioni d'ore all'Ars. Non ci crederete, ieri ero incredulo anche io, ma con voto unanime del consiglio di presidenza abbiamo tagliato le pensioni d'oro. Voi direte si sono rinsaviti Miccichè e compagnia varia? No. Il M5S con

Sicilia : Barbagallo (Pd) - 'lavori su A18? Ritardi solo colpa del Cas' : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - "Addebitare al passato le condizioni della rete autostradale non ripagherà gli automobilisti dei disagi che dovranno subire per raggiungere le località turistiche lungo la A18 Messina -Catania". Così il deputato regionale del Pd Anthony Barbagallo commenta le dichiaraz

Sicilia : Barbagallo (Pd) - 'spiagge off limits per dissesto - stagione a rischio' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Scoprire, a stagione balneare appena iniziata, che lunghi tratti di costa compresi tra Catania e Messina saranno interdetti alla balneazione a causa non solo dell’inquinamento delle acque ma anche del perdurante dissesto idrico ed idrogeologico di molte aree demaniali

Vino : Rallo (Doc Sicilia) - 'puntiamo a 100 mln di bottiglie nel 2019' : Siracusa, 15 mag. (Labitalia) - "Continua la crescita nel mercato della Doc Sicilia anche nel 2019,[...]

Il GAC-FLAG Isole di Sicilia allo Slow Fish di Genova : E' stato presente anche il «GAC-FLAG Isole di Sicilia» allo Slow Fish di Genova. L’evento internazionale dedicato al pesce ed alle risorse del mare

Risultati elezioni comunali Sicilia 2019 : chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

Ballottaggi Sicilia - Caltanissetta e Castelvetrano al M5S : Ballottaggi Sicilia 12 maggio 2019, i risultati. Dopo tante delusioni a livello locale il Movimento 5 Stelle si prende due belle soddisfazioni in Sicilia, conquistando al Ballottaggio le città di Caltanissetta e Castelvetrano. Fa molto rumore il risultato negativo della Lega, con Matteo Salvini che resta quasi a mani vuote. I candidati del Carroccio perdono a Gela, che va al centrosinistra, e a Mazara del Vallo, dove trionfa un sindaco di ...

Ballottaggi in Sicilia : trionfa M5S - Lega sconfitta. Eletti 33 consiglieri contro 5 : La Sicilia ridimensiona la Lega. La rivoluzione che Matteo Salvini ha innescato nel Carroccio, allargandone i confini dalla Padania al resto d'Italia, rallenta con i risultati dei Ballottaggi di ieri. Mentre il M5S si prende la rivincita. Segnali di crescita, infine, anche per il Pd. Il pieno di consiglieri nei cinque comuni al voto nei Ballottaggi in Sicilia lo fa il M5s, grazie alla vittoria dei candidati a sindaco nei comuni di Caltanissetta ...

Ballottaggi in Sicilia - M5S vince a Caltanissetta e Castelvetrano. A Gela asse Pd-Fi : Vittoria dei pentastellati a Caltanissetta e Castelvetrano. A Gela l’asse Pd-Fi si impone sulla Lega, che perde anche a Mazara

Ballottaggi Sicilia - Di Maio : ci danno per morti - torniamo più forti : Ballottaggi Sicilia, Di Maio: E' sempre cosi'. Ogni volta che ci danno per morti, noi torniamo più forti di prima. Vi avevano raccontato di un crollo.

I risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia : Si votava in cinque comuni: il M5S ha vinto in due, la Lega in nessuno, l'affluenza è stata molto bassa

Sicilia - ballottaggi premiano 5 Stelle : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Trionfa il M5S a Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia al ballottaggio, ma anche a Castelvetrano. Già poche ore dopo la chiusura delle urne, in nottata, il risultato è stato ufficializzato. E' Roberto Gambino il nuovo sindaco di Caltanissetta, che ha ottenuto i