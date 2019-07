Recensione OnePlus 7 | non è più tempo di “Never Settle”

OnePlus 7 Pro : caratteristiche - uscita e prezzo. La Recensione di GQ : Un telefono veloce che non si blocchi o rallenti all’improvviso, una fotocamera che faccia buone foto e uno schermo grande e luminoso, per giochi e video. Cosa chiedere di più a uno smartphone top di gamma? Per questo OnePlus ha preso queste tre caratteristiche tecniche e le ha elevate alla massima potenza dentro al nuovo OnePlus 7 Pro che può contare sull'ultimo processore Snapdragon 855 (e un massimo di 12 GB di RAM), su una tripla fotocamera ...