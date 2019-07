Milano Messa in sicurezza del palazzo in via Ucelli di Nemi

OLIMPIADI 2026 - Milano -CORTINA VS STOCCOLMA-ARE?/ Losanna - il messaggio di Mattarella : OLIMPIADI 2026 , MILANO-CORTINA o Stoccolma-Are per Giochi Invernali? Oggi verdetto: attesa decisione del Cio a Losanna . La candidatura italiana è favorita.

Conte a Losanna per Milano-Cortina 2026 - Mattarella manda un videomessaggio : "Vi sentirete tutti a casa" : Il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono concordi nel ritenere le Olimpiadi una grandissima opportunità per il Paese. Nel messaggio di presentazione per la candidatura di Milano e Cortina 2026, per l’edizione invernale dei Giochi olimpici, Conte e Mattarella promuovono la scelta dell’Italia. “Vi sentirete a casa”, dice il presidente della Repubblica. Per Conte, a Losanna per ...