Migranti | alla Camera parla Habte | rifugiato eritreo | “Campo profughi luogo di

Scortati o recuperati dalla Guardia di Finanza sono in arrivo altri 55 Migranti : Aggiornato alle ore 17,22 del 30 giugno 2019. La nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono Scortati ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete : «Dovevo entrare - temevo che i Migranti si suicidassero». Le scuse alla Finanza : «Erano iniziati atti di autolesionismo tra i migranti. temevo si arrivasse ai suicidi», «non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la...

Migranti : leghisti Lampedusa alla comandante dopo arresto - 'Vergognati' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Vergognati, vergognati!". Così, un gruppo di leghisti, guidati dall'ex senatrice Angela Maraventano della Lega, ha accolto l'arresto di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch. Gli attivisti hanno gridato contro l'intero equipaggio definendoli 'Scafisti'.

L’Italia ha tradito dalla prima all’ultima le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sui Migranti : Migliorare la cooperazione nelle operazioni di soccorso in mare, assicurare lo sbarco tempestivo dei naufraghi, collaborare con le Ong evitando una retorica che le stigmatizza e mettere sempre al primo posto i diritti umani nelle politiche in materia: ecco alcune delle raccomandazioni fatte appena dieci giorni fa dal Consiglio d'Europa. Nel caso Sea Watch, una dopo l'altra, il governo le ha violate.Continua a leggere

Intercettato uno yacht con a bordo 75 Migranti : arrestati scafisti partiti dalla Turchia : Mauro Indelicato L'immagine dello yacht fornita dal canale Twitter di Frontex La rotta turca non appare affatto chiusa: Guardia di Finanza e Guardia Costiera intercettano un veliero con a bordo 75 migranti. Si tratta di un vero e proprio yacht difficile da distinguere dalle imbarcazioni turistiche È una giornata molto delicata quella odierna sul fronte dell’immigrazione: oltre al braccio di ferro tra governo e Sea Watch, ...

Cadaveri di Migranti davanti alla stazione : installazione choc a Padova : Giorgia Baroncini Una dozzina di teli bianchi da cui spuntano solo piedi sono stati collocati davanti alla stazione della città per denunciare la gestione dei migranti in Italia Una installazione choc è comparsa questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Padova. Una provocazione dell'artista conosciuto come "12ANNI" realizzata in occasione dell'apertura del #Right2cityFestival organizzato dalla onlus Avvocato di Strada. Una ...

Migranti - il ricorso della ONG respinto dalla Corte europea : no allo sbarco in Italia : E' arrivata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha respinto il ricorso della Sea Watch e, in tal modo, ha scelto di non voler emendare delle misure che costringano il Governo Italiano a sospendere il decreto Sicurezza bis. Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web del Fatto Quotidiano, in base allo stesso decreto l'entrata della Sea Watch 3 nelle acque territoriali appartenenti all'Italia risulta essere vietata. ...

Migranti - alla Camera il Pd si spacca sul sostegno alla guardia costiera libica : Due risoluzioni opposte sullo stesso argomento: il Partito democratico si spacca sul sostegno alla guardia costiera libica. alla Camera mercoledì si vota la proroga delle missioni internazionali, tra cui compaiono appunto anche gli accordi con Tripoli per contenere i flussi migratori. Il Pd ha presentato una risoluzione che, in linea con la politica tenuta dal governo Gentiloni e dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, ...

Sea Watch - respinto il ricorso alla Corte di Strasburgo. I Migranti : “Siamo esausti - fateci scendere” : È stato respinto, fa sapere il Viminale, il ricorso presentato dai migranti soccorsi sulla Sea Watch alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco. I migranti si erano rivolti a Strasburgo con una richiesta di «misure provvisorie» per chiedere al nostro Paese di consentire lo sbarco. Questa matti...

Sea Watch - respinto il ricorso dei Migranti alla Corte europea dei diritti umani : Matteo Salvini su twitter: "#portichiusi ai trafficanti di esseri umani. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno...

Migranti - la grande balla delle Ong "fattore di attrazione" : nel 2019 hanno sbarcato in Italia solo 173 persone : Dei 2500 riusciti ad approdare quest'anno nei nostri porti, ben 1100 sono arrivati da soli. Smontato il pull factor