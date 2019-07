LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio Impresa Fabbiano | Tsitsipas ko!!!

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Soffre Sonego : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L’azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

