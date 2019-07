Benvenuti | senza ulteriori novità esperimento spiaggia Tevere si conclude così

romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Roma – “In molti si chiedono se quest’anno verra’ riaperto il ‘lido’ fluviale a ponte Marconi che secondo le intenzioni dell’amministrazione Raggi quest’anno doveva rappresentare la stagione del rilancio, tanto che si ipotizzava anche la realizzazione di una piscina all’aperto. Noi di Ecoitaliasolidale in questi giorni abbiamo effettuato un sopralluogo. Ad oggi non sono in atto lavori finalizzati a ripetere l’opera. Certamente il progetto del Lido, veramente minimale e di dubbia attrazione per i cittadini, lo scorso anno per numero di presenze e’ risultato realmente un flop e dal nostro recente sopralluogo abbiamo potuto verificare come ancora nei pressi del ‘lido’ vi sono insediamenti abusivi, rifiuti che stavano per essere sversati nele che ancora non sono stati rimossi, la pista ciclabile per una ...

LorellaPg : RT @alfb968: @capitone_o @LorellaPg @noitre32 Restiamo umani, benvenuti, disobbedienza civile, è sacrosanto non rispettare leggi ingiuste,… - alfb968 : @capitone_o @LorellaPg @noitre32 Restiamo umani, benvenuti, disobbedienza civile, è sacrosanto non rispettare leggi… - foreignerswagg : benvenuti ad un'altra rubrica di 'io sono il/la prim* a dire che tutti dovrebbero fare quello che vogliono senza ro… -