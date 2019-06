Upas | episodio del 5 luglio | Angela è in crisi con Franco

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) Nuovi episodi con la longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' che va in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni, riuscendo ad attirare una fascia di pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5290 di venerdì 5sottolineano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio diBoschi (Peppe Zarbo). Quest'ultimo continuerà ad avere delle perplessità per via di quanto successo con(Claudia Ruffo), che gli ha nascosto la verità sul tentativo di Ciro (Vincenzo Alfieri) di baciarla. Il tempo, forse, potrà aiutare la coppia a rimediare gli errori commessi ma, per il momento, non ci sono dei cambiamenti che fanno pensare a un ritorno alla serenità. Si avvertirà infatti un clima di freddezza nel rapporto tra i coniugi Boschi, che non riescono a mettere da parte l'orgoglio per il bene della figlia Bianca.si è concesso una ...

