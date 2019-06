Roma tra roghi e spazzatura | Raggi nomina l’assessore al Verde | ma non ha la delega ai

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Macchine rotte, trasbordi vietati da sollevazioni popolari, impianti privati in manutenzione da settimane e almeno mille tonnellate di rifiuti abbandonati in strada. Non si attenua la crisi estiva dei rifiuti a. Una difficoltà che le opposizioni stanno cercando di cavalcare per prendere a spallate il Campidoglio e provare far cadere la sindaca Virginia. La quale continua a reagire invocando la “guerra dei rifiuti”. Fatto sta che da quasi 5 mesi la prima cittadina è anche assessore all’Ambiente e nonostante abbia deciso dire l’attivista e sua collaboratrice Laura Fiorini ad assessore alresta il vuoto politico, perché non avrà laai rifiuti. Ruolo che lavuole scorporare laai rifiuti. Che quindi resta separata e ancora in capo a lei, bersagliata dagli attacchi istituzionali. L’ultimo, arrivato proprio dalla Regione Lazio, che ha invocato ...

luigidimaio : Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento… - virginiaraggi : Sui rifiuti è in corso una guerra,qualcuno vuole riportare 'l'apostata' al 'precedente credo'. La 'gestione dei rif… - DiMarzio : Scambio e trattativa in corso tra @juventusfc e @OfficialASRoma: #Spinazzola alla #Roma e Luca #Pellegrini alla… -