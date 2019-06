Egitto | attivisti in manette e sindacati smantellati | la stretta di Al Sisi dopo la morte

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Mentre la vita in superficie al Cairo scorre regolare, ciò che accade sotto, tra le pieghe della democrazia violata, spaventa. La differenza tra sopravvivere e finire nei guai è sottilissima nella caotica e tentacolare capitale egiziana. Capita così che un pugno di uomini, diper qualcuno e sovversivi per altri, decida di riunirsi e gettare le basi per un movimento politico di speranza e rinascita. Capita anche, purtroppo, che questa riunione tra avvocati, giornalisti, sindacalisti e professionisti in genere di ispirazione comunista e di sinistra, finisca con l’attirare le attenzioni del ‘Grande Fratello’ egiziano. In otto, tra la tarda serata di mercoledì e la mattinata di giovedì, sono stati prelevati dalle rispettive abitazioni, portati nelle rispettive stazioni di polizia territoriali e quindi trasferiti in carcere. Tra loro il noto avvocato Ziad el-Elaimy, i giornalisti ...

PaoloRoma : RT @PaoloRoma: #Egitto, #AlSisi arresta gli esponenti liberali e della sinistra riformista: l’ex deputato #ElEleaimy, l’esponente del grupp… - PaoloRoma : #Egitto, #AlSisi arresta gli esponenti liberali e della sinistra riformista: l’ex deputato #ElEleaimy, l’esponente… - Antico_Egitto : Egitto 8 arresti, tra cui l'ex-deputato e secolare attivisti - Italy Daily Views Online -