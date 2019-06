Sea Watch | ministro dell’Interno francese | “È falso che Ue non è solidale con Italia”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) “Èdire che l’Unione europea non si sia mostratacon l’Italia“. Lo scrive ilChristophe Castaner nella nota in cui conferma che la Francia “è pronta ad accogliere 10 persone bisognose di protezione tra quelle sbarcate dalla Sea3, al pari di altri partner europei che hanno preso simili impegni”. La procedura di redistribuzione dei migranti è stata attivata dopo che, oltre a Parigi, anche Germania, Lussemburgo, Portogallo e Finlandia hanno dato la loro disponibilità. Castaner ricorda come negli ultimi anni sia cambiata la forza della pressione migratoria a cui è sottoposta l’Italia: “La situazione non ha più niente a che vedere con quella del passato. Nel 2016, 180mila persone sono sbarcate in Italia. Nel 2018 non sono state più di 23mila. Quest’anno siamo a 3.500 nei primi sei mesi dell’anno, un calo ...

