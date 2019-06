Mistero a Dritto e rovescio | Da ragazzino mi apparve Del Debbio Ma l' uomo

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019) Quello che in apparenza sembra un divertente quanto misterioso fuori programma, in pratica rischia di trasformarsi in un momento di televisione tutto da chiarire. Aè passata abbondantemente la mezzanotte quando, parlando di miracoli e apparizioni, Paolo Deldà la parola a diverse persone sedute tra il pubblico.“Ho avuto due apparizioni a distanza di quarantatré anni”, afferma ad un tratto unche si presenta come Riccardo Guidi. La storia viene subito presa sul serio, il tono è dimesso e il racconto è intervallato da pause che lasciano trasparire disagio ed emozione. “La prima fu da ragazzetto, non trovando la mia strada mi rifugiai in seminario di Lucca. In quell’occasione ebbi la prima visione, la seconda visione l’ho avuta di recente. La prima fu sotto la forma di unbellissimo, arcangiolesco, dal ciuffo nero, avrebbe potuto fare il modello. ...

infoitcultura : Uomini e Donne, disgrazia per Armando Incarnato: finisce dritto in ambulatorio, mistero su cosa sia accaduto - zazoomnews : Uomini e Donne disgrazia per Armando Incarnato: finisce dritto in ambulatorio mistero su cosa sia accaduto -… -