Milan | Matteo Salvini non si trattiene | “esclusione dalle coppe? Meglio così Donnarumma

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci - capo degli ultras del Milan già condannato per spaccio - fotografato qualche mese fa con Matteo Salvini : La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno di tifosi del Milan. qualche mese fa Lucci è

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida ai ripescaggi. Si attende Matteo Medves. Eliminate Giorda e Milani e Manuel Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Al termine di una battaglia tirata, Odette Giuffrida deve dire addio ai sogni di gloria. Per l’atleta italiana ci sarà comunque la possibilità di giocarsi il bronzo nel torneo di ripescaggio 13.10 Odette Giuffrida è già sul tatami, contro la russa Kuziutina. Il suo inizio di match non è stato dei migliori, è sotto 1-0. 13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida e Matteo Medves vanno ai quarti di finale! Eliminate Giorda e Milani e Manuel Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro l’irlandese Burns, che nel frattempo si è sbarazzato del belga Van Gansbeke 13.01 Non riesce nella medesima impresa Manuel Lombardo che deve cedere il passo al padrone di casa, il bielorusso Shershan; il quale si aggiudica il match con un ippon vincente. 12.57 MEEEDVES C’E! Il portacolori italiano supera il turno battendo ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Paolo e Matteo Ingrosso : che rientro! Meniconi/Galazzo : che sorpresa! : Un ritorno, una sorpresa e tante conferme. la prima giornata di gare dedicate al tabellone principale della tappa di apertura del Campionato Italiano al Castello Sforzesco di Milano è un susseguirsi di emozioni e partite tiratissime e decreta già il doppio poker di coppie da semifinale, con i valori tutto sommato rispettati. Il Beach volley Italiano ritrova una delle coppie simbolo dell’ultimo decennio, Paolo e Matteo Ingrosso che tornano ...

Il mio ombrellone è riconoscibile! Matteo Salvini fa il pieno di like sui social con la foto del Milan : Matteo Salvini ha pubblicato sui social una foto del suo telo mare: "Ultrà. Curva Sud Milan". Qualche minuto fa il ministro ha condiviso sui suoi account ufficiali una foto che parla chiarissimo. "Il mio ombrellone è riconoscibile", con smile e occhiolino. Nello scatto si vede uno sdraio e un telo da mare del Milan dove si legge con scritte bianche, nere e rosse: "Ultrà. Curva Sud Milan". Centinaia di "like" e i commenti per il ...

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fischi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...

Matteo Salvini contro Pd e M5s : "Milano dice no ai taser - offesa per gli agenti e regalo ai criminali" : La maggioranza di centrosinistra di Milano, Comune guidato dal sindaco Pd Giuseppe Sala, ha detto no alla dotazione del taser per la polizia municipale. Il rifiuto della misura-bandiera voluta dal Viminale con il Decreto sicurezza per aumentare la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine ha

Giuliano Pisapia batte Matteo Salvini a Milano : Matteo Salvini che con la Lega ha superato oltre il 34% dei votanti alle europee e ha ottenuto circa 2,2 milioni di preferenze personali viene battuto a Milano, sua città natale, dall’ex sindaco Giuliano Pisapia.Il partito di governo ottiene nel capoluogo lombardo il 27,39% dei voti, pari a poco più di 157mila voti, e il vicepremier raggiunge 57.047preferenze, ben lontano da Pisapia scelto da 71.459 elettori.Il Pd si conferma ...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Matteo Salvini a Milano Il comizio sovranista in piazza Duomo Diretta : Il segretario della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile. In contemporanea la protesta del centrosinistra noadsense

Matteo Salvini e i leader sovranisti europei in Piazza Duomo a Milano : Matteo Salvini con al fianco Marine Le Pen, Geert Wilders, Joerg Meuthen e gli altri leader sovranisti. È la foto che il vicepremier leghista pubblica su Facebook poco prima dell’inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano, della Lega con 11 partiti europei alleati.Salvini con i suoi ospiti posa per una foto davanti a una tavola apparecchiata e scrive: “Con tanti amici e alleati da tutta Europa, ora a Milano. Ci ...

Matteo Salvini a Milano - gli anti-salviniani scatenati : il "democratico" saluto sinistro sui balconi : Tutto pronto a Milano per la grande manifestazione leghista con Matteo Salvini e Marine Le Pen in piazza Duomo, evento clou della campagna elettorale "sovranista" in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Pronto Salvini, pronta la francese Le Pen e soprattutto pronti gli anti-Salviniani milanes