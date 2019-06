Laureati in Italia | dove sono cresciuti di più | Sud in fondo alla classifica

termometropolitico

(Di venerdì 28 giugno 2019)indi più, Sud inL’assiemeRomania è il Paese europeo in cui cimeno, lo sappiamo. La crescita della proporzione di persone che ottengono un titolo universitario senza ritirarsi prima è stata insufficiente a ribaltare tale posizionamento. Non siamo riusciti a raggiungere i livelli dei Paesi più avanzati in questo senso. Ma come è andata a livello regionale? Quanta differenza c’è tra una regione e un’altra su questo argomento? A prescindere dcrescita che c’è stata quale regione è ora in testa quanto a numero di? E’ possibile confrontare la situazione del 2004 e quella del 2018. Posto il valoreno medio uguale a zero nel 2018 era il Friuli Venezia Giulia a distinguersi di più, con un +5,7% rispettomedia nazionale. Ierano il 32,7% ...

Linkiesta : In fuga dall'Italia non ci sono solo giovani eccellenze in ogni campo ma anche una massa 'invisibile' di persone ch… - ChiaraDePonti : RT @FNOMCeO: “Chi spiega a Bussetti che in Italia mancano gli specialisti e non i medici?... - AnnaMariaUrban4 : @marcolatini @Nannarella14 @s_parisi @ricpuglisi @pdnetwork Se l'Italia avesse la capacità di finanziare alcuni set… -