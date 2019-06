Fabiàn Ruiz | “La vittoria regala felicità Gioco Napoli e Under 21? Entrambi sono per il

LIVE Spagna-Francia 4-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : la Rojita dilaga - Fabian Ruiz e compagni in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ GOOOOOOOOOOOL! MAYORAL! Appena entrato trova subito il gol con una sassata su cross di Fornals dalla destra ma era liberissimo. La Francia è davvero sparita dal campo. 66′ Incredibileeeeee! Mayoral ha campo libero, arriva in area, calcia a botta sicuro, Bernardoni buca l’intervento ma il pallone esce di un soffio. 65′ Olmo sbaglia a non servire il liberissimo Fabian ...

Fabian Ruiz a El Pais : «La felicità te la dà la vittoria - ma perdendo impari» : Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che dopo aver disputato un anno strepitoso in maglia azzurra sta dando spettacolo con la sua Nazionale Under 21, ha parlato a El Pais alla vigilia della sfida con la Francia. Ha parlato dei suoi idoli di gioventù e soprattutto di Xavi Cosa ti dà più piacere nel calcio? «Win. Giochi per vincere. La felicità te la dà la vittoria» Non giochi per piacere ma per rabbia competitiva? «In campo devi stare ...

Sky : Fabian Ruiz rinnova con il Napoli fino al 2024 : Il Napoli risponde alle voci che dalla Spagna vorrebbero il forte interessamento del Real Madri per Fabian Ruiz e blinda il suo gioiello. Fabian è reduce da una grande stagione in maglia azzurra e anche con la Nazionale spagnola ha dimostrato il suo valore, proprio per questo il presidente De Laurentiis ha deciso di velocizzare il rinnovo. Secondo Sky Sport, è stata trovata l’intesa per rinnovare il contratto fino al 2024 con un ingaggio ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti è un uomo spettacolare e un grande allenatore” : In un’intervista rilasciata a Radio Onda Cero il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha parlato dell’allenatore del Napoli: “Ancelotti è un allenatore che ti dà molta fiducia, ha vinto tanto, cerca di farti giocare sempre. Gli sono grato, è un uomo tranquillo a cui non piace arrabbiarsi, ma quando lo fa è difficile calmarlo. E’ un uomo spettacolare e una brava persona”. L'articolo Fabian Ruiz: “Ancelotti è un uomo spettacolare ...

As : «Fabian Ruiz tra le ipotesi di Zidane per il Real» : L’edizione di oggi del quotidiano spagnolo As apre in prima pagina con il “rompicapo Zidane”: il tecnico del Real Madrid, infatti, starebbe valutando diverso moduli per ristrutturare la squadra il prossimo anno. Gli spagnoli potrebbero giocare con il solito 2-3-3 o con il 4-3-1-2 considerando gli acquisti già fatti da Perez e quelli messi in programma che potrebbero essere Pogba o Fabian Ruiz. L’allenatore dei Blancos sta ...

As : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. La notizia sulla prima pagina di As che conferma l’interessamento dei Blancos per il centrocampista azzurro che si sarebbero già mossi in tal senso dopo la prestazione spettacolo con la sua nazionale under21. Gli spagnoli penserebbero a lui nel caso in cui non si riuscisse a chiudere con Pogba che sembra orientato ad andare alla Juve. Ma il Napoli ha dichiarato Fabian incedile. Il problema più grande per ...

Gazzetta : Fabian Ruiz - l’uomo in più per la Spagna (e per il Napoli) : La Gazzetta dello Sport lo definisce “l’uomo in più”. Quello che ha fatto la differenza nella partita che la Spagna ha vinto 5-0 contro la Polonia. Naturalmente, Fabian Ruiz. In poco più di mezz’ora, sabato, ha scheggiato la traversa due volte, poi ci ha provato di destro, da fuori area, ma il portiere gliel’ha parata, finché, al terzo tentativo, è riuscito a fare un gran gol, che ha dimostrato “anche le ...

Ode al piede sinistro di Fabian Ruiz : Galleria dei mancini napoletani Un incrocio dei pali, una traversa, un gol da fuori area. Una partita che ha incantato Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo e cuore mediatico della passione per il Real. “Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. È tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta principale. Ha guidato la squadra a centrocampo e non ha smesso di provare fino a quando non ha segnato ...

VIDEO-Marca : “Fabian Ruiz l’artista. Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo” : “L’artista”. Definisce così Fabian Ruiz il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Fabian è stato protagonista della partita di ieri della Spagna Under 21, vinta 5-0 contro la Polonia: ha segnato un gran bel gol (il terzo) e preso due traverse. Scrive di lui Marca: “Che giocatore di Fabian! Ancelotti ha plasmato un calciatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. E’ tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta ...

LIVE Spagna-Polonia 3-0 - Europei Under21 in DIRETTA : Fabian Ruiz firma il tris che condanna l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DALLE ORE 21.00 L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 42′ Ora l’Italia, che peraltro sta ancora pareggiando con il Belgio, dovrebbe sperare in un gol della Polonia. 39′ 3-0 SPAGNA. Questa volta, dopo due traverse, Fabian Ruiz colpisce con un perfetto sinistro da fuori area, imparabile. Un ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Spagna ai raggi X. Avversaria che fa paura con Fabian Ruiz - Oyazarbal e Fornals : Domenica sera comincia l’avventura dell’Italia negli Europei Under21. Un cammino degli azzurrini che partirà con la Spagna in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la vetta del gruppo A. Il regolamento del torneo prevede che solo la prima stacca matematicamente il biglietto per le semifinali e, considerando Belgio e Polonia un gradino sotto, la sfida tra due giorni può davvero essere decisiva. Una Spagna che si presenta ...

Fabian Ruiz : «Spero che Mertens firmi il rinnovo per potermelo godere ancora a lungo» : Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di SkySport dal ritiro della Nazionale spagnola dove si appresta a preparare l’Europeo Under 21. Poche domande sul mercato che il club azzurro sta facendo per prepararsi al meglio per la prossima stagione Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? «È sempre meglio giocare con grandi giocatori. Credo che Rodrigo sia un grande attaccante ogni squadra vorrebbe averlo e io sarei ...

