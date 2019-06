F 1 | GP d' Austria - Leclerc il più veloce | incidente per Bottas

quattroruote

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il venerdì di prove libere del Gran Premio d'è andato in archivio con il miglior tempo della Ferrari di Charles. Il monegasco ha completato 37 giri, il piùdei quali in 1.05.086. Seconda posizione per Valtteri, che però ha potuto fare solo 12 giri prima di sbattere violentemente contro le barriere, a causa di un suo errore. Terzo Pierre Gasly con la Red Bull, solo quarto Hamilton che però non è riuscito a fare un giro pulito in simulazione qualifica.Oltre i limiti. stata una seconda sessione di prove libere ricca di errori: sono finiti a muro prima Max Verstappen (Red Bull) e poi anche Valtteri(Mercedes): in entrambi i casi, la direzione gara ha esposto la bandiera rossa per permettere ai commissari di rimuovere le vetture in sicurezza. Anche Sebastian Vettel si è girato ed è finito vicinissimo alle barriere: fortunatamente per lui, il tedesco ha ...

