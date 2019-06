Tortino di patate con prosciutto

cosacucino.myblog

(Di giovedì 27 giugno 2019)diconIngredienti 250 g di mascarpone un kg di150 g dicotto latte 50 g di grana padano grattugiato noce moscata 40 g di burro rosmarino sale, pepe Preparazione 1) Tritate grossolanamente le fette di; lavate un rametto di rosmarino e tritate gli aghi. Mettete il mascarpone in una ciotola, unite il trito di rosmarino e una grattata di noce moscata, versate qualche cucchiaio di latte, poco alla volta, in modo da ottenere un composto fluido e omogeneo; salate e pepate. 2) Lavate le, sbucciatele e affettatele fini. Imburrate una pirofila, distribuite sul fondo uno strato di, copritele con parte del composto di mascarpone, deltritato e del grana. Continuate fino a esaurire gli ingredienti. Coprite con un foglio di alluminio e infornate a 180° per circa 30 minuti. Scoprite, distribuite sulla superficie il ...

