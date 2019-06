SEGA annuncia SolSeraph | un ibrido action-platform e RTS successore spirituale di

SEGA annuncia SolSeraph con un Gameplay Trailer : SEGA annuncia ufficialmente l’arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ci una nuova avventura a scorrimento, si tratta di SolSeraph, la quale possiamo vedere in azione nel Gameplay Trailer a fine articolo. SolSeraph: La nuova avventura vecchia scuola di SEGA Il gioco è in fase di sviluppo presso gli autori di Rock of Ages e Zeno Clash e catapulterà i giocatori in un regno fantasy dove regna l’Antica mitologia ...

SEGA e Atlus annunciano le loro line-up in occasione dell'E3 : L'E3 2019 sta per iniziare e Sega e Atlus si stanno preparando al meglio in vista della fiera losangelina. Sono state inoltre condivise tutte le informazioni riguardo la line-up e le attività che si terranno sullo show floor. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media: Sega® e Atlus si stanno preparando per uno spettacolo ricco di giochi e di attività indimenticabili per l'E3 2019! Dall'11 al 13 giugno al Booth #4800 nella ...

Ciclismo - il patron Zanetti della Trek-SEGAfredo annuncia : “Ho preso Vincenzo Nibali”. C’è l’accordo fino al 2021 : Terminato il Giro d’Italia, Vincenzo Nibali guarda al Tour de France riflettendo sul da farsi. La Corsa Rosa, conclusa in seconda posizione alle spalle del sorprendente ecuadoriano Richard Carapaz, è stata logorante dal punto di vista fisico e mentale, pertanto ritrovare le energie in vista della Grande Boucle non sarà affatto semplice. Tuttavia alcune novità importanti riguardanti lo Squalo ci sono. Si parla di futuro e l’effetto a ...

SEGA Mega Drive Mini : Capcom annuncia l’arrivo di nuovi titoli : Sì, è proprio così! Capcom, uno dei principali sviluppatori e publisher di videogiochi a livello mondiale, porterà alcuni suoi titoli sul SEGA Mega Drive Mini. Mega Man: The Wily Wars, in passato un’esclusiva di SEGA Channel nel Nord America, è una raccolta dei primi tre episodi di Mega Man, e troverà una nuova casa sul SEGA Mega Drive Mini! (Abbiamo detto solo 40 giochi, giusto? Tecnicamente, ...