Dopo tre mesi | segnalati problemi TIM in Italia il 27 giugno | dov’è che la Rete non

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dal primo pomeriggio del 27si segnalanoTIM in. A circa tredal nostro ultimo bollettino sul tema, dunque, va analizzata la situazione che si è configurata nel nostro Paese per coloro che sono legati alla principale compagnia telefonica con la linea fissa o mobile. Anche in quel frangente andammo online praticamente in tempo reale, mentre in questi minuti possiamo esaminare più da vicino alcune lamentale che si registrano sui social dell'operatore. Come si può notare dal grafico di Servizio Allerta, al momento non ci sono certo i presupposti per parlare di down a proposito deiTIM trapelati in questi minuti. Le prime avvisaglie ci sono state attorno alle 14, anche se i feedback degli utenti non aiutano ad avere un quadro chiaro della situazione. Potrebbe trattarsi di un'anomalia geolocalizzata, ma sotto questo punto di vista sono in corso ...

IlContiAndrea : Tre ore di spettacolo per 33 brani in scaletta. Il concerto mette assieme tutte le anime dei due artisti che poi si… - amnestyitalia : Dopo tre anni e mezzo di bugie, depistaggi e intimidazioni, è il momento sbagliato per rimuovere lo striscione… - NdrCcc : Dopo quasi tre anni torna in libreria in versione ampliata: 15 date. 27 giornate. Più di 600 ore di azione. Più di… -