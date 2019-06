Bahamas | 21enne uccisa da tre squali I genitori osservano senza poter fare niente

Bahamas - 21enne uccisa da tre squali davanti ai genitori : Aurora Vigne È successo alle Bahamas . La studentessa stava facendo snorkeling ed era in vacanza con i genitori che hanno assistito impotenti alla scena Tragedia alle Bahamas . Una ragazza di 21 anni, Jordan Lidsey, stava facendo snorkeling quando è stata raggiuta da tre squali che hanno inziato ad attaccarla. Il braccia destro è stato strappato dalla furia di uno degli squali , mentre il sinistro è stato preso a morsi. I predatori ...

Alle Bahamas una 21enne muore mangiata viva dagli squali sotto gli occhi dei genitori : Una ragazza americana è morta dopo essere stata attaccata da tre squali durante una vacanza in famiglia Alle Bahamas. Jordan Lindsey, 21 anni, da Torrance, in California, stava facendo snorkeling (nuotare in superficie) quando è stata circondata dai predatori marini. Si trovava vicino a Rose Island intorno Alle 14 di ieri (ora locale), quando i suoi genitori hanno cominciato ad urlare, impotenti, cercando di avvertirla prima che venisse ...