Ue | M5s a Bruxelles ha chiesto di aderire al gruppo della Sinistra Gue con Podemos e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Gli eurodeputati M5s ahannol’adesione alunitaria europea (Gue). L’avvicinamento è stato rivelato dal quotidiano spagnolo Eldiario.es e confermato a ilfattoquotidiano.it da fonti interne al Movimento.formazione fanno parte anche il partito greco Syriza di Alexsis Tsipras e gli spagnoli di. A favore, dicono i media spagnoli, si è schierata la presidente delGabi Zimmer (Die Linke), ma rimangono tante le perplessità dei componenti del: il problema principale è che i 5 stelle in Italia sono al governo con la Lega di Matteo Salvini e questo, per molti, è un ostacolo insormontabile. Nigel Farage chiude all’alleanza con la Lega al Parlamento europeo: “Non farà parte di Enf, vuole ricostituire Efdd” Il M5s, a quasi un mese ...

simonabonafe : Il M5S a Bruxelles non è riuscito a formare un nuovo gruppo parlamentare e non ha aderito neanche a quelli già esis… - renatobrunetta : Lega-M5s, di fronte al rischio di veder commissariata l'Italia, per non assumersi la responsabilità di questa umili… - VauroSenesi : Tutte le mie nuove vignette per lo speciale @Ariachetira! Era ieri sera in diretta su @La7tv: #Conte a #Bruxelles… -