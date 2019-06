Senza immunità l' ex Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre L' annuncio shock

Mittal : « Senza immunità l'ex Ilva di Taranto a settembre chiude». Il Mise : «Irresponsabili» : Se non si trova una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre , quando entrerà in vigore la legge che ha abolito...

Ex Ilva - Arcelor minaccia il governo : “Senza immunità lo stabilimento di Taranto chiuderà il 6 settembre” : Due mesi e dieci giorni. Poi l’ex Ilva di Taranto chiuderà. Il 6 settembre, giorno da cui non varrà più l’immunità penale per i vertici dell’azienda, in base a quanto stabilito dal Dl Crescita. Il tutto a meno che il governo non individui una soluzione alternativa. È la minaccia, nero su bianco, di Geert Van Poelvoorde, amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, i nuovi proprietari del siderurgico pugliese. “Il ...