Scontro nel governo sull’autonomia A rischio il Consiglio dei ministri di oggi 

Stati Uniti-Iran - lo Scontro si sposta nel cyberspazio : L’attacco nel Golfo dell’Oman (foto: -/ ISNA/AFP/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco informatico contro la Guardia della rivoluzione islamica, organo militare dell’Iran, in risposta all’abbattimento del drone spia effettuato dal corpo dell’esercito di Teheran. Inizialmente la risposta all’abbattimento del drone di sorveglianza statunitense doveva essere effettuata tramite attacchi militari ma, ...

Marina - la successione è last minute : Scontro nel governo sul nuovo capo di Stato maggiore : Il mandato di Girardelli scade venerdì e i favoriti per prendere il suo posto sono quattro. Ma l'identità del nuovo comandante è ancora un rebus. Sullo sfondo la guerra silenziosa tra il vicepremier leghista Matteo Salvini e la ministra 5S Elisabetta Trenta

Salvini insiste su flat tax ma nel governo è Scontro su coperture : Durante la riunione del gruppo M5s al Senato in molti hanno sostenuto la tesi che occorra rilanciare l'agenda del Movimento: "e' sbagliato tentennare", il 'refrain'. Ma allo stesso tempo i pentastellati attendono di capire le mosse di Salvini, dal post-Europee l'obiettivo e' sempre stato quello di non dare pretesti all'alleato di governo per rompere. Tuttavia il passaggio decisivo per il proseguo della legislatura e' quello legato alla prossima ...

Incidente nel Veneziano - Scontro tra auto e bus : 2 morti e 5 feriti : Incidente nel Veneziano, scontro tra auto e bus: 2 morti e 5 feriti È successo in località Montiron a Tessera, nella terraferma veneziana. Le vittime erano nella macchina, che avrebbe fatto un salto di corsia provocando un frontale con l'autobus. Ferite le altre 4 persone a bordo, tra cui 3 bambini, e l’autista del bus. Grave un ...

Modica - Scontro nella notte tra uno scooter e una Bmw : muore un ragazzo di 15 anni : Un quindicenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in pieno centro storico nella città barocca iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Bmw. L'impatto violento non ha lasciato scampo all’adolescente che è morto sul colpo.

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Scontro diretto per il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica marcatori del Mondiale femminile–Le classifiche dei gironi del Mondiale 2019 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Norvegia, seconda giornata del girone A del Mondiale di calcio femminile 2019. I padroni di casa scendono nuovamente in campo per il secondo match del torneo: dopo il 4-0 contro la Corea del Sud, ecco lo scontro diretto in vetta. La Norvegia, ...

#Enricostaisereno - nuovo Scontro Renzi-Letta. “Nel 2014 andò a casa per risultati devastanti”. “Volti pagina - si sta meglio” : L’imbarazzo, gli occhi bassi, gli sguardi che si incrociano appena al momento del passaggio della campanella avevano fatto presagire, il 22 febbraio 2014, che difficilmente tra i due sarebbe mai più corso buon sangue. Ma era difficile immaginare che a distanza di cinque anni Matteo Renzi ed Enrico Letta si affrontassero nell’ennesimo diverbio a distanza sulle vicende che portarono al passaggio di consegne. A cominciare è stato ...

Scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il governo". Salvini nega : Continua lo Scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Scontro navi Venezia - Toninelli : progetto definitivo a giugno : Scontro navi Venezia, Toninelli: progetto definitivo a giugno Dopo la collisione tra una nave da crociera e un battello, il ministro delle Infrastrutture conferma il timing per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca: "Siamo per chiusura ma prima trovare alternativa. A breve progetto definitivo". Brugnaro: ...

Ecco la lettera inviata da Tria alla Ue dopo lo Scontro nel governo : Una prima versione della lettera che il Mef in serata ha spedito a Bruxelles in risposta alle richieste della Commissione viene contestata dal M5S che chiede un vertice urgente a Conte. Poi Palazzo Chigi precisa: la bozza circolata non è quella definitiva...