Rifiuti | Legambiente | “Smaltire in discarica costa troppo poco”

Lampedusa : fiamme centro raccolta Rifiuti - Legambiente 'da mesi denunciamo irregolarità' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "In queste ore brucia il centro comunale di raccolta rifiuti di Lampedusa, dove erano stoccati in modo non corretto materassi, montagne di rifiuti vegetali, ingombranti e dove da mesi giacciono ammassati montagne di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla racc

Rifiuti : Legambiente - 'commissione Antimafia si occupi di gestione in Sicilia' (2) : (AdnKronos) - Nessuna risposta, secondo Zanna, arriva dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti che "sa solo rinviare la questione e l'unica certezza che prospetta è incrementare gli affari intorno alle discariche". "Auspichiamo che presto la commissione Antimafia si occupi finalmente, visto che f

Rifiuti : Legambiente - 'commissione Antimafia si occupi di gestione in Sicilia' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "La Commissione Antimafia si occupi, finalmente, delle numerose irregolarità e illeciti che circolano in Sicilia intorno alla gestione dei Rifiuti". La richiesta arriva dal presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna che ha incontrato il presidente della commissi

Plastica - tra Elba e Corsica un’isola di Rifiuti lunga decine di chilometri. Legambiente : “Oltre la metà sono oggetti monouso” : Una nuova isola di rifiuti di Plastica, lunga qualche decina di chilometri, sta andando alla deriva nel Mediterraneo, portata dalle correnti nelle acque tra l’Elba e la Corsica. Lo ha confermato a France Bleu RCFM François Galgani, biologo e responsabile dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) di Bastia, sottolineando che si tratta di un fenomeno ormai noto, causato all’accumulo di Plastica e da una certa ...

10 Rifiuti per ogni metro! L'allarme di Legambiente per le spiagge : Bicchieri e piatti di plastica, mozziconi di sigarette e materiali da costruzione invadono le spiagge italiane. Per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge, incrociamo oltre 5 rifiuti. Ce ne sono 10 per ogni metro. A rivelarlo è un'indagine di Legambiente, la Beach litter 2019, presentata lunedì, sulla spiaggia Coccia di Morto a Fiumicino.-- Secondo i dati raccolti, su 93 spiagge monitorate, una superficie di 400mila metri quadrati, ...