Palermo | stop a incuria e degrado | al via mobilitazione Ance dei nastri gialli 2

Palermo : stop a incuria e degrado - al via mobilitazione Ance dei nastri gialli : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Prende il via anche a Palermo l’iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado promossa dall’Ance su tutto il territorio nazionale per dire basta all’incuria e all’abbandono in cui versano, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi. "Si tratta di una grande mobilitazi