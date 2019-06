LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 26 giugno ANDREOLI ORO | BOARI ARGENTO

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Andreoli e Boari in scena nella finale per l’oro dell’arco! Canfora e Cappai in semifinale e a medaglia nella boxe - bene Bacosi - Cainero e Rossetti nello skeet : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.39 ARCO – Ana Gabriela Bayardo Chan è medaglia di bronzo, l’olandese vince la finale per il terzo posto 14.38 BEACH SOCCER – Gol di Corosiniti! Italia in vantaggio sulla Russia dopo 6’10”, 1-0 14.33 ARCO – Cominciata la finale per il bronzo tra l’olandese Bayardo e la russa Balsukova 14.30 BEACH SOCCER ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO : Andreoli e Boari per l’oro! Canfora e Cappai in semifinale e a medaglia nella boxe - bene Bacosi - Cainero e Rossetti nello skeet : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.22 BEACH SOCCER – Alle 14:30 comincia il cammino dell’Italia nel torneo, prima avversaria la Russia 14.20 boxe – ANCHE MANUEL Cappai IN semifinale! Decisione unanime, 5-0 per lui! 14.16 TIRO A SEGNO – Inizio convincente di Gabriele Rossetti nello skeet maschile: è secondo la prima giornata con 73. Più indietro, ventunesimo, Riccardo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO : Andreoli e Boari per l’oro! Canfora in semifinale e a medaglia nella boxe - bene Bacosi e Cainero nello skeet : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.12 ARCO – Toja Ellison (Slovenia) è medaglia d’oro, imponendosi sulla russa Natalia Avdeeva alla freccia di spareggio (10-8) dopo il 144-144 delle prime 15 14.09 boxe – Sul ring ora Manuel Cappai, che sfida il georgiano Darbaidze per un posto in semifinale 14.06 BEACH SOCCER – Nel girone A Portogallo batte Romania 8-2 14.04 boxe ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO : Andreoli e Boari per l’oro! Bene Bacosi e Cainero nello skeet - out Mesiano nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.50 boxe – Sta per cominciare il combattimento di Canfora 13.45 boxe – Tra poco sul ring Assunta Canfora nel suo quarto di finale dei 69 kg contro la francese Emilie Sonvico. 13.41 TIRO A VOLO – Diana Bacosi e Chiara Cainero chiudono benissimo il primo giorno di qualificazioni dello skeet! 74 per l’una, 69 per l’altra, primo e ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO : Andreoli e Boari per l’oro! Delusione canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.35 LOTTA – Niente da fare per l’azzurro Mansour. Ancora Ucraina letale per l’Italia della lotta: Ohannesian domina, vince 10-0 e va in semifinale. L’azzurro spera nei ripescaggi 11.33 BADMINTON – Chiude con un tris di sconfitte l’azzurro Maddaloni sconfitto 2-1 (21-19, 18-21, 21-10) contro lo sloveno Ivanic 11.32 LOTTA ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. PODIO AZZURRO NELL’ARCO! Andreoli in FINALE e Boari in semifinale! Delusione canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.08 ARCO – AndreoliIIIIIIIIIIIII!!! FINALEEEEEEEEEEEEEE!!! Vince 28-25 la prima semiFINALE e vola nella sfida che assegnerà l’oro 11.06 ARCO – Bayardo Chan vince 26-24 il terzo set e accorvia le distanze: 4-2 per l’azzurra 11.03 ARCO – Ancora Andreoli!!! Con un 10 nell’ultimo tiro scavalca Bayardo Chan nel secondo set, ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. PODIO AZZURRO NELL’ARCO! Andreoli e Boari in semifinale! Delusione canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 10.49 TIRO A SEGNO – Bacci al momento fuori dalla finale. E’ decimo nella carabina tre posizioni con 1029 punti 10.47 ARCO – Balsukova-Degn 1-1 10.46 LOTTA – Super ail primo turno per aver ottenuto il punto per secondo Mansour e va ai quarti di finale dove affronterà l’ucraino Ohannesian 10.45 LOTTA – Arriva il pareggio di ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. ANDREOLI IN SEMIFINALE e Boari ai quarti nell’arco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 10.22 ARCO – Bayardo Chan-Dziominskaya 3-3 10.20 CANOA – Tutto pronto per la finale del K2 1000: Francia, Russia, Germani,a Slovacchia, Spagna, Bielorussia, Ucraina, Lituania con l’Italia di Burgo e Beccaro 10.15 ARCO – Ora Dziominksaya contro Bayardo Chan, a seguire Lucilla Boari contro la bielorussa Kazlouskaya 10.13 TIRO A SEGNO ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Tatiana Andreoli nei quarti dell’arco! Italia d’assalto con tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.38 ARCO – Terzo quarto di finale: Busknjerg (Den)-Stepanova (Rus) 2-2 8.37 tiro A SEGNO – Varricchio risale leggermente la china nella seconda fase di qualificazione della pistola 25 metri e si colloca al 14mo posto ma non basta per la finale 8.35 tiro A VOLO – Prima serie di piattelli perfetta per Diana Bacosi che chiude in testa, ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Italia d’assalto con arco - tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, sesta giornata di gare per questa competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia). Entriamo nella seconda parte della kermesse, siamo ormai nel vivo della manifestazione si preannuncia una giornata particolarmente intensa e spettacolare con tanti ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Serra sul podio nella boxe! Italia in semifinale nell’Atletica! Beach soccer : l’Italia cede all’Ucraina agli shoot out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 18.36 BOXE – E’ MEDagliA PER L’Italia!!! Federico Serra batte 5-0 l’azerp Huseynov nei quarti della categoria -49 kg e disputerà la semifinale con la certezza di salire sul podio 18.32 BOXE – Iniziata la sfida tra Serra e Huseynov 18.32 AEROBICA – Sta per iniziare la gara a squadrecon l’Italia seconda ad ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia in semifinale nell’Atletica! Fiori ai quarti nei -81 kg nella Boxe! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.02 BOXE – Fiori ha compiuto una vera e propria impresa essendo nettamente sfavorito! L’Italiano affronterà adesso lo slovacco Matus Strnisko e si giocherà una grandissima occasione per andare a medaglia. 16.00 BOXE – SUCCESSO PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera per 3-0 il russo Khataev nei -81 kg e accede ai quarti di finale! 15.56 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia in semifinale nell’atletica! Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.32 JUDO – Nella prima delle finali del Mixed Team la Francia conquista la medaglia di bronzo superando la Bielorussia per 4-1 15.28 CANOA – La prossima gara del programma sarà la semifinale del K2 1000m maschile, gli Italiani Samuele Burgo e Luca Beccaro hanno già conquistato il pass per la finale in mattinata. 15.24 ATLETICA – Grecia e ...

Ciclismo - European Games 2019 : Vasil Kiryienka profeta in patria nella prova a cronometro! Alle sue spalle OLIVEira e Barta : Vasil Kiryienka non delude le aspettative del suo Paese e si aggiudica la medaglia d’oro a cronometro agli European Games 2019 di Minsk. Il bielorusso, classe 1981, aveva già conquistato il primato ai Giochi continentali nella prima edizione di Baku, quattro anni fa. Una delle grandi punte e certezze del Team Ineos, già campione del mondo delle prove contro il tempo nel 2015, Vasil ha registrato un tempo di 33’03”, battendo di ...