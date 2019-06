Il paradosso di Lampedusa | sbarcati 300 migranti in un mese ma non con le ong

corriere

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Usano piccoli barchini e il trucco della «nave madre», tutti vengono avviati alle strutture di accoglienza. E poi ci sono quelli che arrivano lungo la «rotta ionica» in Calabria

AerariumL : Nave Sea Watch: il paradosso dei 300 migranti in un mese - - valeiorio91 : RT @lex_sala: Chi arriva con gli scafisti viene accolto, chi viene salvato dalle ong no. Il paradosso della linea della fermezza Claudio… - lex_sala : Chi arriva con gli scafisti viene accolto, chi viene salvato dalle ong no. Il paradosso della linea della fermezza… -