Il braccio di ferro sulla Sea Watch e lo choc fiscale

L’effetto braccio di Ferro esiste - spinaci vietati per gli atleti : L’effetto ‘Braccio di Ferro‘ esiste. Il leggendario personaggio dei cartoni animati, Popeye, che aumentava le sue forze mangiando spinaci, non era poi così lontano dal vero, almeno secondo uno studio dell’Università di Farmacia di Berlino sostenuto dall’Agenzia mondiale antidoping, Wada. Lo studio ha rivelato che la sostanza ‘ecdysterone‘, contenuta negli spinaci, porta ad un miglioramento di potenza e ...

Il Messaggero conferma il braccio di ferro della Roma con il Napoli su Manolas : Sono contrastanti le notizie che emergono su Manolas dalla lettura dei quotidiani Romani. Il Messaggero sembra confermare la tesi del Corriere dello Sport secondo cui le parole pronunciate da De Laurentiis nell’intervista a Radio Kiss Kiss sul difensore greco avrebbero provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Il presidente lo ha definito “vecchio” e ha parlato di problemi caratteriali del difensore, che ...

Vertice Ue - braccio di ferro su nomine : 22.15 Ancora in alto mare le trattative per le nomine dei vertici Ue. I capi di Stato e di governo, riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo, stanno cercando un accordo su un candidato per le presidenza di Commissione, Consiglio Ue e Bce, e per la carica di rappresentante della Politica estera. Intanto i 28 hanno dato l'ok al rinnovo delle sanzioni alla Russia per sei mesi per il mancato rispetto degli accordi di Minsk. Non c'è accordo ...

Dl Crescita - da Arcelor Mittal messaggio al governo : braccio di ferro sull’immunità : “ArcelorMittal Italia resta fiduciosa che venga ripristinata la certezza del diritto nell’interesse dell’intero contesto economico italiano e degli stakeholders, permettendo ad ArcelorMittal Italia di continuare a gestire lo stabilimento e completare il piano di riqualificazione ambientale”. È un auspicio minaccioso quello dei nuovi proprietari dell’acciaio di Taranto. Il gruppo indiano, infatti, in una nota stampa ha inviato un vero e proprio ...

Il braccio di ferro sulle Grandi Navi in Laguna è diventato protesta popolare : Almeno 8mila persone hanno partecipato a Venezia alla manifestazione contro il transito delle Grandi Navi in Laguna. Tra gli striscioni esposti scritte come "Fuori le Navi dalla Laguna" e "No alle Navi e sì al rispetto della Laguna". La nuova mobilitazione del comitato 'No Grandi Navi' è stata lanciata dopo l'incidente di domenica scorsa in cui una nave della Msc ha urtato la banchina e un battello turistico attraccato alla banchina si ...

Pamela Perricciolo a Live. braccio di ferro per la diretta! : Pamela Perricciolo Braccio di ferro in atto in quel di Cologno. Oggetto del contendere la presenza a Live – Non è la D’Urso di Pamela Perricciolo, discussa ex agente di Pamela Prati. La donna vorrebbe rilasciare la sua intervista – prevista per questa sera – in diretta; Barbara D’Urso e il suo team, invece, preferirebbero trasmettere un intervento registrato. Si parla di 10 domande secche! Per le 19 di oggi è ...

Unione europea - braccio di ferro Merkel-Macron su presidente della Commissione. E spuntano Barnier e la Vestager : La spartizione del bottino di guerra dopo la sfida europea con i partiti sovranisti è iniziato. E come previsto, dato che il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista avranno bisogno dell’appoggio dei Liberali per ottenere la maggioranza sia in Parlamento che in Consiglio, il primo punto di scontro è la nomina del prossimo presidente della Commissione europea. Una battaglia, quella sulle nomine delle alte cariche a Bruxelles ...

Commissione Ue - braccio di ferro Merkel-Macron sulla presidenza : Alla cena voluta dal presidente Ue Tusk si discuterà delle nomine chiave ai vertici europei, a partire dalla presidenza della Commissione, che il governo tedesco vorrebbe assegnare al candidato popolare Manfred Weber. Macron però è contrario e preme per la nomina di un liberale: una soluzione di compromesso potrebbe essere la commissaria uscente alla Concorrenza, la danese Margrethe Vestager...

Tutte le conseguenze del braccio di ferro Huawei-Stati Uniti : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) Da una parte ci sono i gruppi statunitensi che con Huawei avrebbero volentieri continuato a farci affari e che, come Alphabet, sono costretti a interrompere i rapporti di fornitura di beni o servizi, che si tratti di chip di vario tipo, altri componenti, licenze o sistemi operativi. E che ora temono perdite, calano in Borsa nel caso siano quotate e magari tagliano stime. Dall’altra c’è la nuova ondata di ...

braccio di ferro sul decreto sicurezza. Di Maio : “Nessuna fretta”. Salvini : “Perché deve slittare?” : Non si placa il Braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini chiede il via libera oggi in Consiglio dei ministri, che però non è ancora stato convocato. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha dett...

Decreto sicurezza - l'ultimo braccio di ferro in attesa delle urne : Via libera al Decreto sicurezza bis prima delle europee. Quindi, la nuova riunione del Cdm dovrà tenersi entro la settimana, possibilmente già nella giornata di mercoledì. Non si ferma il pressing della Lega per incassare l'approvazione in tempi brevi delle nuove norme su migranti e sicurezza messe a punto da Matteo Salvini. Per il titolare del Viminale, infatti, sarebbero superati i dubbi di ...

Il braccio di ferro tra Salvini e il pm di Agrigento sulla Sea Watch 3 : Ore di caos intorno alla Sea Watch 3, la nave con a bordo 47 migranti, dopo che su disposizione dell'autorità giudiziaria, gli uomini della Guardia di Finanza e della Capitaneria sono saliti a bordo per procedere al sequestro probatorio. "La magistratura faccia come crede", hanno fatto sapere fonti del Viminale, ma il ministero dell'Interno "continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge". ...

Il caso Sea Watch spacca il governo : braccio di ferro tra Salvini e Di Maio per impedire lo sbarco : Il caso Sea Watch 3, la nave con a bordo 47 migranti salvati da un naufragio a circa un miglio dalle coste di Lampedusa, sta spaccando il governo. Mentre Matteo Salvini ribadisce il suo no allo sbarco sul suolo italiano, Luigi Di Maio invoca l'intervento del premier Conte per risolvere la questione.Continua a leggere

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Federer e Nadal in campo. Thiem-Verdasco - braccio di ferro tiratissimo. Osaka e Muguruza avanzano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...