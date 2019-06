Diversità e inclusione al lavoro | una svolta etica e anche strategica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) di Luisa Cozzi* e Valeria Cardillo Piccolino* Si fa un gran parlare di Diversity & Inclusion, vediamo di cosa si tratta: è l’insieme di pratiche e politiche volte a valorizzare laall’interno dell’ambiente di(genere, orientamento sessuale, origini etniche, cultura, abilità fisiche, etc.). Oltre che un imperativo etico (e giuridico), per molte imprese l’integrazione e il rispetto dellecostituiscono una vera e propria strategia di business. Laallora diventa una leva per generare idee lontane dallo status quo e portatrici di diversi punti di vista, quindi una fonte di innovazione per l’azienda. Un ambiente di, che garantisca il presupposto dell’ascolto e della valorizzazione del talento unico di ogni individuo, diviene una potente calamita per interni ed esterni: le migliori campagne di employer branding evidenziano proprio questi ...

