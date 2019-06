Caldo : Cia Padova - mette a rischio frutta - mais e orticole (2) : (AdnKronos) - E le orticole? “C’è un forte calo nella produzione di zucchine e pomodori – racconta l’imprenditore agricolo Davide Russo, che coltiva biologico ai piedi dei Colli Euganei -. Quest’anno, tra la pioggia di maggio e il Caldo incredibile di questi giorni, la mia produzione è scesa del 40%

Ondata di Caldo africano - situazione drammatica in Europa : 3 morti in Francia - allarme asfalto in Germania [FOTO] : Le autorità degli stati dell’Europa centro-occidentale stanno diramando allerte su allerte per avvisare i cittadini sull’Ondata di caldo che sta per “soffocare” il continente. La temperatura ha già raggiunto +37°C a Roma e +32°C a Parigi, ma già +38°C nella Francia meridionale, con alti livelli di umidità che fanno percepire valori ancora più alti. Questa Ondata di caldo estremo in Europa è determinata dalla risalita di aria calda dal Sahara e ...

Caldo africano in Francia : disposta la chiusura di decine di scuole : In Francia è stata disposta la chiusura di decine di scuole a causa dell’ondata di Caldo che assedia il Paese e gran parte dell’Europa, con le temperature che domani dovrebbero superare i +40°C in diverse regioni. Poiché provvisti di adeguati impianti di condizionamento, circa una cinquantina di istituti nel dipartimento di Essonne, appena a sud di Parigi, sono stati chiusi. Domani chiuse anche le scuole nella Valle della Marna e a ...

Battaglia : dopo figuraccia Piano Freddo non stupisce ritardo su quello per il Caldo : Roma – “dopo la brutta figura del passato inverno sul Piano Freddo, non possiamo stupirci del ritardo di Roma Capitale su quello estivo contro il caldo. Il bando relativo ai servizi di accoglienza notturna e diurna fino al 20 settembre per le persone senza dimora e’ stato pubblicato solo pochi giorni fa, mentre nessuna campagna di comunicazione e’ stata avviata per informare i cittadini anziani di convenzioni gratuite con ...

Ondata di Caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Allerta per l’ondata di Caldo in Francia : polemiche per il rinvio degli esami : Il governo francese ha deciso di rinviare gli esami delle scuole medie a causa dell’ondata di caldo in arrivo, che viene presa molto sul serio, nel ricordo dei morti del 2003: il rinvio ai primi giorni di luglio è stato deciso dal ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che ieri ha annunciato che le prove d’esame slitteranno a lunedì e martedì, “per garantire la sicurezza degli studenti“. L’annuncio ha ...

Previsioni Meteo terribili - il Friuli Venezia Giulia avvia un monitoraggio speciale contro il Caldo : Le Previsioni Meteo confermano che nelle prossime giornate anche il Friuli Venezia Giulia sarà investito dalla prima ondata di calore della stagione. Questa notizia ha dato modo al vicepresidente della Regione e assessore alla salute di ricordare i servizi già attivati per l’informazione e il telecontrollo delle fasce di popolazione fragile. “I modelli previsionali – ha dichiarato Riccardi – ci stanno confermando che fra ...

Caldo - ancora animali chiusi in auto al sole : la denuncia e i consigli della Lega Nazionale per la Difesa del Cane : ancora cani chiusi al sole. Sembra incredibile ma nel 2019 continuano casi di questo genere, uno dei quali finito in tragedia. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) denuncia e ricorda il suo decalogo di consigli utili per la gestione dei nostri amici a 4 zampe durante la stagione estiva. Le cronache degli ultimi giorni ci parlano di due casi simili che però hanno avuto un epilogo diverso. A Pioltello, nei pressi di Milano, una signora ...

Ondata di Caldo africano : la Francia posticipa gli esami delle scuole medie - +30°C a Montpellier per Italia-Cina : L’Ondata di caldo africano inizia a prendere corpo sull’Europa e in particolare sulla Francia, già domani si raggiungeranno i +30°C a Montpellier, nel sud del Paese, dove Italia e Cina si giocheranno gli ottavi dei Mondiali di Calcio allo Stade de la Mosson. Saranno molti gli italiani a riempire le tribune per seguire la cavalcata delle Azzurre ma il caldo rappresenterà una grande minaccia. Gli addetti al campo della Mosson accendono gli ...

Previsioni Meteo - estrema ondata di Caldo africano : 5 giorni con oltre +40°C tra Spagna - Francia - Italia e Svizzera : Previsioni Meteo – L’Europa si avvia verso lo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa che ha tutte le carte in regola per rivelarsi storica e potenzialmente letale nel corso di questa settimana mentre una potente dorsale si forma su un’ampia parte del continente. L’avvezione di una massa d’aria estremamente calda farà schizzare le temperature verso valori di +38-42°C nella Spagna nordorientale e in parti della Francia centro-meridionale e ...

Previsioni Meteo - ondata di Caldo record in arrivo in Francia : fino a +47°C percepiti - “siamo pronti” : La Francia si prepara questa settimana ad affrontare un’ondata di caldo estremo, con temperature che supereranno i +40°C, battendo molto probabilmente molti record. Si prevede che le temperature raggiungeranno i +35°C oggi e saliranno ulteriormente fino raggiungere il picco giovedì e venerdì. L’area maggiormente a rischio sarà il nord, Parigi compresa. Come parte di un piano di emergenza caldo, sono state create fontane temporanee e ...

Binotto a Caldo sul dopo-Francia. Con la testa già all’Austria : Nel post-gara del GP di Francia, il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport F1. Sulla gara della Ferrari: è sembrata più vicina rispetto a quanto visto in qualifica A parte la qualifica, dovrei rifermi a Barcellona. Sapevamo che in Francia era una pista ancora difficile per […] L'articolo Binotto a caldo sul dopo-Francia. Con la testa già all’Austria sembra essere il primo su ...

Previsioni Meteo - la stagione estiva inizia con una feroce ondata di Caldo in l’Europa : oltre +40°C in Francia e Germania : Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dai modelli GFS e ECMWF concordano sullo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa sull’Europa all’inizio della prossima settimana, con temperature di 16-20°C più alte della media al livello di 850hPa fino al weekend del 29-30 giugno. Questo potrebbe spingere le temperature massime pomeridiane quasi in superficie ad oltre +30°C nel sud dell’Inghilterra e fino a +36-40°C su parti di Francia, Benelux ...

Meteo - scoppia il Caldo : temperature fino a 38 gradi - il Ministero lancia il piano allerta : Che tempo farà nel weekend? Sabato 8 e domenica 9 giugno saranno due giorni caratterizzati dallo scoppio dell'estate, con l'arrivo di caldo e afa nelle maggiori città italiane. Si sfioreranno i 38 gradi In Sicilia e in Sardegna. Il Ministero della Salute ha lanciato il piano di allerta per l'ondata di calore con eventuali effetti negativi sulla popolazione.Continua a leggere