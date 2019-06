Anche l’Arsenal su Diawara

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La trattativa con la Roma per portare Kostas Manolas al Napoli procede e sembra che includaAmadou. A quanto pare, però, i giallorossi non sono gli unici a guardare in casa Napoli per sistemare la propria linea difensiva. Il profilo del guineano sembrerebbe essere valutatodall’Arsenal, che potrebbe perdere Lucas Torreira, attualmente nel mirino del Milan. Se davvero così fosse, il guineano andrebbe benissimo per sostituirlo. L'articolosuilNapolista.

CheikhBaraDiop3 : RT @romanewseu: #Calciomercato Roma, anche l'#Arsenal pensa a #Diawara #ASRoma #Romanewseu - forzaroma : Mercato #ASRoma, anche l'#Arsenal pensa a #Diawara - LAROMA24 : Calciomercato Roma: prosegue la trattativa Manolas-Napoli. Su Diawara c'è anche l'Arsenal #AsRoma -