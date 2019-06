Xiaomi svela che CC9 avrà una fotocamera frontale da 32 MP e pubblica i primi sample

Svelati presunti nome in codice e feature di uno smartphone Xiaomi con CPU Snapdragon 855 : Grazie a un tweet di Mishaal Rahman scopriamo alcune delle possibili feature di un nuovo smartphone che Xiaomi si starebbe preparando a lanciare L'articolo Svelati presunti nome in codice e feature di uno smartphone Xiaomi con CPU Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Svelato il presunto nome in codice di Xiaomi Mi A3 : Dallo staff di Xda Developers arrivano informazioni in anteprima su smartphone che saranno presto lanciati sul mercato: in questo caso riguardano Xiaomi L'articolo Svelato il presunto nome in codice di Xiaomi Mi A3 proviene da TuttoAndroid.