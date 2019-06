ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) I servizi segreti uruguaiani sapevano da un anno che Roccopoteva fuggire. Soprattutto adesso che l’estradizione era a un passo. È anche per questo motivo che la fuga del boss della ‘ndrangheta dal carcere di Montevideo provoca i commenti dei principali investigatori italiani. “È undi estrema gravità, anche perché l’estradizione diera stata richiesta a marzo e stava per essere eseguita. Ilche ci sia stata unapoco attenta su un latitante di questo tipo sorprende, anche perché l’è un Paese con cui siamo in stretto collegamento investigativo e giudiziario”, dice Federico Cafiero De. “Sulle modalità di evasione è ancora in corso l’acquisizione di informazioni dettagliate e bisognerà che Italia ele condividano, anche per cercare di ricostruire la rete di relazioni che può coprire la fuga di ...

fattoquotidiano : Uruguay, De Raho: “Scarsa vigilanza su Morabito è fatto grave”. Media: “007 avevano avvertito di possibile fuga” - Noovyis : Un nuovo post (Uruguay, De Raho: “Scarsa vigilanza su Morabito è fatto grave”. Media: “007 avevano avvertito di pos… - Cascavel47 : Uruguay, De Raho: “Scarsa vigilanza su Morabito è fatto grave”. Media: “007 avevano avvertito di possibile fuga”… -