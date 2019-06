Torino | stordisce gli spasimanti poi li rapina | condannata due volte

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019)dueper avereto duedopo averli storditi con un farmaco. Il tribunale diha inflitto alla donna, 31 anni, una pena di 3 anni e 8 mesi, revocandole la sospensione condizionale che aveva ottenuto nel 2017 quando aveva patteggiato poco più di un anno di reclusione per la prima vicenda. Nel febbraio 2018, secondo la ricostruzione del pm Stefano Castellani, la donna si servì di un prodotto chiamato Bromazepan – un ansiolitico miorilassante – sciogliendolo nel Prosecco che l’amico, conosciuto mentre erano entrambi volontari alla Croce Rossa di Druento, stava sorseggiando. L’uomo, sempre secondo il pm, precipitò in uno stato di “confusione mentale e stordimento” tali da perdere quasi del tutto la capacità “di agire e di volere“, e lei, nelle ore successive, ne approfittò per convincerlo ad effettuare prelievi ...

