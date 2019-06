Mazda MX-5 | a Torino maxi raduno per festeggiare trent’anni della roadster più amata al

Mazda - Oltre 300 MX-5 a Torino per i 30 anni della Miata : I 30 anni della Mazda MX-5 sono stati festeggiati al Parco Valentino Motor Show con il raduno MX-5 Icon's Day, patrocinato da Mazda Italia. Oltre 300 vetture e più di 600 appassionati hanno potuto esporre le proprie vetture al Parco Dora, sfilando poi per le vie di Torino .Tom Matano e Nobuhiro Yamamoto a Torino . All'evento erano presenti tutte le generazioni della sportiva giapponese, incluse alcune rare serie speciali tra cui quelle del ...

Mazda CX-30 : anteprima nazionale al Salone di Torino : Mazda CX-30 , il nuovo crossover compatto svelato all’ultimo Salone di Ginevra, sarà presentata al pubblico italiano in anteprima nazionale al Salone dell’Auto di Torino , la kermesse motoristica italiana giunta alla sua quinta edizione, dal 19 al 23 giugno presso il Parco del Valentino. La Mazda CX-30 , lunga 4,39 metri, si posiziona per dimensioni e caratteristiche […] L'articolo Mazda CX-30 : anteprima nazionale al Salone di Torino sembra ...

Mazda CX-30 in Italia al Salone dell’Auto di Torino 19-23/6/2019 Parco Valentino : La Mazda CX-30, il nuovo crossover compatto Mazda svelato all’ultimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra lo scorso marzo, verrà presentata al pubblico Italiano in anteprima nazionale al prossimo Salone dell’Auto di Torino, la kermesse motoristica Italiana giunta alla sua 5ª edizione, che si terrà dal 19 al 23 giugno presso il Parco del Valentino. La Mazda CX-30, lunga 4,39 metri, si posiziona per dimensioni e caratteristiche tra la Mazda ...