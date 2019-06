Falsi prodotti bio venduti in Italia : scoperta una maxi frode ai danni dei consumatori - tre arresti : Una maxi frode è stata scoperta nella produzione e vendita di succo concentrato di mela, sofisticato con acqua e sostanze zuccherine e dichiarato come biologico di origine europea, ma in maniera fraudolenta. L’operazione denominata “Bad Juice” ha portato al sequestro di beni per 6,5 milioni di euro, ed è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Pisa, con la collaborazione di Eurojust. Protagonisti dell’operazione ...

Instagram : come evitare di comprare prodotti Falsi : Il rapporto follower/likeLa spuntina Chiedere aiuto alla communityLe risposte del profiloIl sito a cui rimanda il profilo L’importanza del “lucchetto”Attenti al prezzoCarte prepagatePagamenti sicuriChe il caro vecchio negozio non sia più l’unico luogo dove fare shopping, per gli under 50 è un fatto piuttosto scontato. Molti dei nostri acquisti avvengono in un non-luogo: online. E dopo gli e-commerce di siti chiaramente commerciali e piattaforme ...