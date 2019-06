Vola il Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9 | dal 24 giugno con l’aggiornamento B164

Tasso zero su Volantino Mediaworld - prezzo Huawei P20 Lite giù e Samsung Galaxy a rate : Il volantino Mediaworld a Tasso zero è servito. La catena di elettronica propone nuove offerte a rate e non solo da domani 13 giugno e fino al giorno 20. Le occasioni in vetrina sono senz'altro quelle relative al Huawei P20 Lite ma anche ad un gran numero di smartphone tra attuali e ex top di gamma e pure dispositivi di fascia media. Non prevede una soluzione rateale per il suo basso costo ma il prezzo del Huawei P20 Lite è proprio degno di ...

Bici in regalo con Volantino Unieuro del 10 giugno : Huawei P30 - P30 Lite e S10 Plus a prezzi aggiornati : Arriva prepotente, da oggi 10 giugno, il primo volantino Unieuro del mese per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone a condizioni vantaggiose. In questo caso, però, più che sui prezzi assicurati ai potenziali acquirenti di Huawei P30, P30 Lite Samsung Galaxy S10 Plus, puntualmente inseriti nella campagna, occorre concentrarsi sul regalo previsto per chi decide di portarsi a casa uno dei modelli previsti dalle offerte lanciate ...

Sottocosto il Volantino Mediaworld : prezzo smartphone Huawei e iPhone in caduta libera : Vale la pena davvero dare un occhio al volantino Mediaworld di scena da domani 31 maggio e fino al prossimo 9 giugno. Protagonisti assoluti delle promozioni della nota catena di elettronica sono gli smartphone Huawei il cui prezzo può davvero definirsi in caduta libera. Non scherzano poi, in fatto di scontistica, anche gli iPhone vecchi e nuovi per un risparmio da non sottovalutare affatto. C'è da precisare subito che buona parte delle ...

All’attacco il Volantino Unieuro con Huawei Mate 20 Lite - P20 Pro e Samsung Galaxy S10e a prezzi top : Scatteranno ufficialmente il prossimo 31 maggio le offerte riguardanti il volantino Unieuro, tramite il quale sarà possibile acquistare alcuni smartphone Android a condizioni vantaggiose, come si potrà notare soprattutto con Huawei Mate 20 Lite, P20 Pro e Samsung Galaxy S10e. Proviamo dunque ad analizzare le singole promozioni, anche perché potrebbero essere soggette ad unità limitate, al dì là dei tempi entro i quali si chiuderà ufficialmente ...

Expert si concentra su Samsung e Huawei nel nuovo Volantino “Sottocosto” : Expert presenta il nuovo volantino "Sottocosto", valido dal 24 maggio al 2 giugno 2019 nei punti vendita del gruppo Gaer aderenti: scopriamo le offerte su smartphone e tablet Android. L'articolo Expert si concentra su Samsung e Huawei nel nuovo volantino “Sottocosto” proviene da TuttoAndroid.

Dal 20 maggio il Volantino MediaWorld con Samsung Galaxy S10 Plus - Huawei Mate 20 Lite e iPhone XR : Un nuovo volantino MediaWorld inaugura la campagna 'Tasso zero abissale', che, come suggerisce il titolo, consente di acquistare alcuni prodotti a rate, peraltro a tasso zero. L'iniziativa promozionale è valida dal 20 al 30 maggio, con possibilità di scegliere tra decina e decina di articoli, suddivisi tra diverse categorie: smartphone, tablet, PC, smart TV, macchine fotografiche, oltre che piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto senza ...

Expert regala una mountain bike nel nuovo Volantino - anche con Galaxy S10 e Huawei P30 : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Il regalo è Momodesign", che regala una mountain bike agli acquirenti di alcuni specifici prodotti, smartphone Android compresi. Ecco tutte le offerte. L'articolo Expert regala una mountain bike nel nuovo volantino, anche con Galaxy S10 e Huawei P30 proviene da TuttoAndroid.

Mobile mania sul Volantino Mediaworld : a rate piccole Huawei P30 Pro - P30 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus : Vera e propria Mobile mania sul nuovo volantino Mediaworld he si focaliza da oggi 2 maggio e fino al prossimo 8 maggio sulla categoria smartphone, proponendo il pagamento a rate di tutta la nuovissima serie Huawei P30 (e dunque del modello standard, Pro e anche Lite) ma anche di due ex ammiraglie Samsung sempre appetibili come il Galaxy S9 Plus ma anche il Galaxy Note 8. La catena di elettronica dunque punta s device di certo di alta fascia, ...