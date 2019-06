Un Faraone… in Cina! Lo Shanghai Shenhua tenta El Shaarawy | offerta shock per il

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Stephan Elcercato dallo: il club cinese sarebbe pronto ad offrire un contratto incredibile all’esterno della Roma Da quando in qua i Faraoni si trovano in Cina? Il calciomercato è capace di riscrivere anche la storia. Lo, club che milita nella massima serie cinese, avrebbe messo gli occhi su Stephen El. Dopo aver incassato il no di Ivan Perisic, la squadra nella quale milita l’ex Inter Fredy Guarin, sarebbe pronta a fare follie per l’esterno della Roma. Secondo la ‘Rosea’, il club asiatico sarebbe pronto ad offrire 8 milioni di euro per 4 anni al ‘Faraone’. L’esperienza in Oriente non sembra rientrare nei piani futuri dell’ex Milan, ma un contratto del genere merita almeno qualche riflessione.L'articolo UninLoElper il calciatore della Roma sembra essere il primo ...

