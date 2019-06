Svelata campagna pubblicitaria | al via a Roma scambio-auto con Popmove

romadailynews

(Di lunedì 24 giugno 2019), finalmente, la misteriosateaser ‘Cercasi scambisti’, che dal 10 al 23 giugno ha tappezzato ogni angolo dicon cartelloni ‘pop’ dai colori sgargianti monopolizzati dall’insolito slogan, provocatorio quanto criptico. Unadi comunicazione unconventional, riuscita in pochi giorni a diventare virale sul web e ad attrarre l’attenzione dei media, nata per rispettare la natura altrettanto distruptive della nuova startup: una vera e propria rivoluzione della mobilita’.e’ il primo social mobility network, una community certificata e garantita in cui e’ possibile trovare un’quando se ne ha bisogno e condividere la propria quando non la si usa. Un modello di mobilita’ circolare da cui tutti traggono benefici: i Popdriver, che hanno bisogno di una vettura per poche ...

infoitscienza : Motori – EICMA 2019, svelata la campagna della 77a edizione - infoitscienza : Svelata la campagna della 77ª Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo - pa__rm : RT @TG24info: Serie B - Frosinone, mercoledì verrà svelata la campagna abbonamenti - #TG24.info - -