Koulibaly | “Voglio giocare bene in Coppa poi torno a Napoli Sto bene lì”

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il Senegal diha cominciatolad’Africa vincendo la prima partita. Il difensore azzurro ha parlato, poi, ai microfoni di Dazn soffermandosi proprio su quello che sarà il suo futuro all’ombra del Vesuvio: “Sto molto, sono già 5 anni che sono lì. Mi fa molto piacere essere lì, ora sono concentrato sullad’Africa, voglio fare qualcosa di grande qui, poi tornerò tranquillamente adopo”. L'articoloinpoi. Stolì” ilsta.

ilcalciototale : La reale traduzione delle dichiarazioni di #Koulibaly di ieri sera: 'Sto molto bene a Napoli, sono già 5 anni che s… - napolimagazine : DAZN - Koulibaly: 'Sto molto bene a Napoli! Voglio far bene in Coppa d'Africa, poi torno' - susydigennaro : RT @calciomercato_m: DAZN - Koulibaly: 'Sto molto bene a Napoli! Voglio far bene in Coppa d'Africa, poi torno' -