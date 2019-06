FB&Associati si espande nel 2019

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) FB&Associati, la prima società di consulenza fondata in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying, chiude un 2108 di crescita globale sotto il profilo dei risultati di bilancio, del numero dei clienti acquisiti, dell’investimento in risorse umane, del potenziamento della struttura societaria e dell’ampliamento dei servizi. Secondo i dati diffusi, il 2018 registra un fatturato di poco superiore ai 3.500.000 euro, segnando un + 5% rispetto al 2017 in un trend costante di sviluppo anno dopo anno (+ 66% sugli ultimi 6). I dati si riferiscono alle sole attività di lobbying e advocacy svolte da una società che si conferma tra i marchi leader italiani della consulenza strategica in relazioni istituzionali. Tra i clienti – ad oggi oltre 70 - le maggiori aziende multinazionali presenti in ...

